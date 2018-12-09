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الرئيس السيسي: برنامج عصري للإصلاح الاقتصادي في دول القارة الإفريقية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:37 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الخـطيب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نعمل علي تهيئة المناخ والمؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، مشيرا إلى أن مصر تسعى من خلال قيادة الاتحاد الأفريقي العام المقبل الي البناء على إنجازات السنوات الماضية، مضيفا أن الإصلاحات في مصر ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني بشهادة مؤسسات عالمية .

وأضاف «السيسي» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية الرسمية لأعمال منتدى أفريقيا، أن هناك برنامجا لدول القارة فيما يتعلق بالبرامج الإصلاحية تتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات المواطنين ودفع عملية التنمية لتشمل تطوير الطرق والمدن وتطوير شبكات الكهرباء والطاقة والمياة والصرف الصحي.
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وأوضح الرئيس السيسي أن عملية الإصلاح لابد ان تواكب متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة المرتبطة بالاقتصاد الرقمية والتصدي لتغيرات المناخ الضارة بالبيئة، مؤكدا أننا بحاجة الي توفير عملية استثمارات ضخمة تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال.
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