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ثقافة

انطلاق فعاليات كرنفال رأس السنة بثقافة جنوب سيناء

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:17 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء فعاليات فنية وثقافية متنوعة، حيث أطلقت فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "كرنفال رأس السنة" بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية، والتى تتواصل فعالياتها حتى 13 من ديسمبر الجارى، تدريب منى المحص معلم أول تربية فنية بالتربية والتعليم، بحضور عددًا من طلاب المدرسة، حيث قامت المدربة فى اليوم الأول بتعريف الطلاب على الخامات المستخدمة فى الورشة من ورق كانسون وفوم ملون وورق تصوير ملون وشمع لصق وتدريب الطلاب على تصميم أول نموذج فنى لكرنفال رأس السنة.

أعقب هذه الفعالية -بحسب بيان- بمدرسة أبوزنيمة الثانوية عقد محاضرة ثقافية بعنوان "النظافة تحمى جسمك من الأمراض" ألقاها سامى الحضرى معلم أول دراسات اجتماعية بالتربية والتعليم.

وتحدثت المحاضرة عن النظافة كعنوان للشخص السليم كما تطرق إلى أن الجسم والنظافة المنزلية ونظافة الأسنان من الأشياء الهامة للصحة، مؤكدًا على أن مفهوم النظافة يختلف من شعب لآخر.

ومن معهد شرم الشيخ النموذجى عقد لقاء حكى قصصى وسرد بحضور عدد من تلاميذ المعهد تناول الحكى قصة الغش وعواقبه بهدف تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع.

كما عقد بيت ثقافة دهب محاضرة دينية بعنوان "زوجات النبي" بحضور عدد من طلاب المدرسة الثانوية الصناعية بدهب، ألقاها الشيخ حسن منصور أمام وخطيب بمديرية الأوقاف تحدث خلالها عن فضل زوجات النبى صلى الله عليه وسلم ووقوفهن بجانبه وتحملهن أعباء الدعوة الإسلامية ومساندتهن له في تبليغ الرسالة من بعده كما تناول رقيه صل الله عليه وسلم في التعامل معهن.

ومن مدينة طور سيناء واصلت الورشة المركزية لثقافة المرأة بعنوان "الثوب البدوى" تدريب هدير حسن فعالياتها للأسبوع الثانى على التوالى بالتدريب على تطريز العباية البدوى المزخرفة بالترتر والخرز باستخدام الإيتامين كما عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة" بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بالطور العاصمة ألقاها سيد بكرى معلم أول تربية خاصة بالتربية والتعليم تناول خلالها تعريف الإعاقة كما تطرق لأنواعها، متطرقًا لكيفية التعامل بالاشارات وطرق التعامل مع طلبة الدمج بالمدرسة أعقبها محاضرة تذوق بصرى لطلبات الصف الأول الإعدادى بالمدرسة بعنوان "الفن الجرافيتى" حاضرتها وفاء فتحى باحث فنون تشكيلية تناولت خلالها تعريف الفن الجرافيتى وتاريخ انتشاره فى مصر كما تطرقت للأدوات المستخدمة فى الفن الجرافيتى ومنها ألوان الرش والدهانات، مؤكدا على أن هذا الفن يصمم على الجداريات والحوائط واختتمت المحاضرة بتدريب الطالبات على تصميم نموذج فنى مبسط للفن الجرافيتى.
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