انطلاق فعاليات كرنفال رأس السنة بثقافة جنوب سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء فعاليات فنية وثقافية متنوعة، حيث أطلقت فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "كرنفال رأس السنة" بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية، والتى تتواصل فعالياتها حتى 13 من ديسمبر الجارى، تدريب منى المحص معلم أول تربية فنية بالتربية والتعليم، بحضور عددًا من طلاب المدرسة، حيث قامت المدربة فى اليوم الأول بتعريف الطلاب على الخامات المستخدمة فى الورشة من ورق كانسون وفوم ملون وورق تصوير ملون وشمع لصق وتدريب الطلاب على تصميم أول نموذج فنى لكرنفال رأس السنة.





أعقب هذه الفعالية -بحسب بيان- بمدرسة أبوزنيمة الثانوية عقد محاضرة ثقافية بعنوان "النظافة تحمى جسمك من الأمراض" ألقاها سامى الحضرى معلم أول دراسات اجتماعية بالتربية والتعليم.





وتحدثت المحاضرة عن النظافة كعنوان للشخص السليم كما تطرق إلى أن الجسم والنظافة المنزلية ونظافة الأسنان من الأشياء الهامة للصحة، مؤكدًا على أن مفهوم النظافة يختلف من شعب لآخر.





ومن معهد شرم الشيخ النموذجى عقد لقاء حكى قصصى وسرد بحضور عدد من تلاميذ المعهد تناول الحكى قصة الغش وعواقبه بهدف تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع.





كما عقد بيت ثقافة دهب محاضرة دينية بعنوان "زوجات النبي" بحضور عدد من طلاب المدرسة الثانوية الصناعية بدهب، ألقاها الشيخ حسن منصور أمام وخطيب بمديرية الأوقاف تحدث خلالها عن فضل زوجات النبى صلى الله عليه وسلم ووقوفهن بجانبه وتحملهن أعباء الدعوة الإسلامية ومساندتهن له في تبليغ الرسالة من بعده كما تناول رقيه صل الله عليه وسلم في التعامل معهن.



