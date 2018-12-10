ميرفت التلاوي ضيفة 90 دقيقة.. الليلة

يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، السفيرة ميرفت التلاوي المدير العام لمنظمة المرأة العربية فى حوار خاص، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم اﻻثنين، ضمن سلسلة حلقات 90 دقيقة ( شاهد على العصر) لتروى شهادتها للتاريخ عن رحلتها مع السياسة والأنظمة السياسية المختلفة.



ومن المقرر أن تكشف التلاوي شهادتها على مدار قرابة 70 عاما من العمل منذ تخرجها من الجامعة اﻻمريكية عام 1961، كيف بدأت الرحلة وما هى شهادتها على عصر الزعماء جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات مرورا برؤساء مصر حتى الوقت الحالى وكيف رأت الثورات الثلاثة وكيف كانت المرأة تمثل لرؤساء مصر منذ ثورة 52 حتى الآن.



كما تروي رحلتها فى الدبلوماسية المصرية ماذا تعلمت وماذا استفادت وماذا كتبت فى شهادتها على التاريخ وهل أنصف رؤساء مصر المرأة المصرية ومن أكثر الرؤساء دعما للمرأة.



وتقدم أيضا قراءة تحليلية لزوجات رؤساء وزعماء مصر وكيف كانت علاقتها معهم كما تقدم تحليلا وقراءة على أداء منظمات ومجالس المرأة فى مصر وماذا ينقصها.



وتوجه التلاوى مجموعة رسائل ونصائح لوزيرات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وكذلك لمحافظة دمياط الدكتورة منال عوض وباقى نائبات الوزراء والمحافظين.