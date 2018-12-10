ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ميرفت التلاوي ضيفة 90 دقيقة.. الليلة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
توك شو
يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، السفيرة ميرفت التلاوي المدير العام لمنظمة المرأة العربية فى حوار خاص، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم اﻻثنين، ضمن سلسلة حلقات 90 دقيقة ( شاهد على العصر) لتروى شهادتها للتاريخ عن رحلتها مع السياسة والأنظمة السياسية المختلفة.

ومن المقرر أن تكشف التلاوي شهادتها على مدار قرابة 70 عاما من العمل منذ تخرجها من الجامعة اﻻمريكية عام 1961، كيف بدأت الرحلة وما هى شهادتها على عصر الزعماء جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات مرورا برؤساء مصر حتى الوقت الحالى وكيف رأت الثورات الثلاثة وكيف كانت المرأة تمثل لرؤساء مصر منذ ثورة 52 حتى الآن.

كما تروي رحلتها فى الدبلوماسية المصرية ماذا تعلمت وماذا استفادت وماذا كتبت فى شهادتها على التاريخ وهل أنصف رؤساء مصر المرأة المصرية ومن أكثر الرؤساء دعما للمرأة.

وتقدم أيضا قراءة تحليلية لزوجات رؤساء وزعماء مصر وكيف كانت علاقتها معهم كما تقدم تحليلا وقراءة على أداء منظمات ومجالس المرأة فى مصر وماذا ينقصها.

وتوجه التلاوى مجموعة رسائل ونصائح لوزيرات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وكذلك لمحافظة دمياط الدكتورة منال عوض وباقى نائبات الوزراء والمحافظين.
loading...

ترشيحاتنا

حكاية طفل ارتدى كيس بلاستيك بسبب محمد صلاح.. فيديو

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالبحيرة

حالة لا يجوز فيها للأب التنازل عن ممتلكاته لابنائه فى حياته

مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب مدارس الجيزة

فرنسيان يتزوجان وسط المحتجين بـ السترات الصفراء

الصحف الإيطالية تحذر نابولى من محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول

في عيد ميلادها.. حليمة بولند تتعرض لعملية نصب

شاهد .. تفاصيل طفل يفقد حياته بسبب سماعات الهاتف المحمول

تبيع عذرية ابنتها 13 عامًا لهذا السبب.. فيديو وصور

شاهد.. قنوات الإخوان تنشر شائعات للوقيعة بين وزيرة الهجرة والمصريين

محمد فضل يوجه رسالة مؤثرة لنجله الراحل إسماعيل..صورة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة خسارة البنوك نصف الاحتياطي النقدي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكوام القمامة تحتل أبو النمرس.. والأهالى: تعبنا من الروائح الكريهة..صور

قصر ثقافة دسوق يعود لنشر التنوير في كفر الشيخ بعد إغلاق 4 سنوات.. صور

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

فيديو

ياسمين صبري تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية.. فيديو
محافظ أسوان يبحث مع وفد البنك الدولي سبل الاستفادة من مشروع الطاقة الشمسية ببنبان
هل تؤيد عودة جوزيه لتدريب الأهلي.. شاهد ردود الجمهور
خبير: مصر تسعى لخلق سوق أفريقية مشتركة مع دول القارة السمراء..فيديو
الشيشيني: فحص 1.1 مليون مواطن بالمرحلة الثانية لـ 100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟