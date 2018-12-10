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أخبار البلد

بالتعاون مع الجامعة الأمريكية: منحة قانونية باللغة الإنجليزية لجميع المحامين

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:29 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أعلنت نقابة المحامين عن تقديمها منحة قانونية مجانية باللغة الإنجليزية لجميع المحامين، وذلك بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وخالد أبوكريشة، أمين عام النقابة.

تعقد الدورة بالجامعة الأمريكية لمدة أربعة أشهر، بواقع 90 ساعة، ويومين في الأسبوع من الساعة 6 إلى 9 مساء، على أن يكون هناك اختبار تحديد مستوى يوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر الحالى في تمام الساعة الـ 11 صباحا بمبنى الفلكي بالجامعة الأمريكية فى التحرير.

ويشترط للحصول على المنحة اجتياز الاختبار بنسبة أعلى من 80%، أو تـقـديـم شـهـادة "IELTS-TOEFEL" سارية وموثقة.

وعن الأوراق المطلوبة للالتحاق، يتم إرسال السيرة الذاتية، مع نبذة تعريفية مذكور بها أسباب الرغبة بالالتحاق، ومرفق بالإيميل صورة بطاقة العضوية سارية في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر الحالى على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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