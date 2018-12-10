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محافظات

فنان تشكيلي يهدي وزيرة الثقافة بورتريه خلال زيارتها لكفر الشيخ

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:26 م
فنان تشكيلي يهدي
فنان تشكيلي يهدي وزيرة الثقافة بورتريه
محمود زيدان
حرص الفنان التشكيلي الكبير مجدي الشربيني، اليوم، على إهداء الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، "بورتريه" آخر إبداعاته الفنية للوزيرة الثقافة في مفاجأة نالت إعجاب الوزيرة، معربًا على تقديره الشديد للوزيرة وسياستها الحكيمة والحريصة على إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة دسوق الجديد، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهشام يوسف، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ.

جدير بالذكر أن قصر ثقافة دسوق مُقام على مساحة 1200 متر وتم تطويره وإعادة تأهيله ليتناسب ويخدم الأنشطة الثقافية والفنية لأبناء المحافظة حيث يضم مسرحًا يتسع لـ 650 مشاهدًا، ونوادي لتكنولوجيا المعلومات، وقاعات للفنون التشكيلية، الآلات الشعبية، نادى أدب، مرسمًا، مكتبة للأطفال، مكتبة عامة.
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