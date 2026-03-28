بلاش الأمريكي.. إبراهيم حسن ينصح محمد صلاح بالإنضمام للدوري السعودي
طقس اليوم في مصر.. أجواء دافئة نهارًا ورياح مثيرة للأتربة مع فرص أمطار متفرقة
الحوثي: نفذنا أول عملية بصواريخ باليستية نحو الاحتلال
أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم السبت.. فيديو
عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال في 9 مساء لمدة شهر
خلال أيام ... مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية
3 حالات وفاة في تصادم أتوبيس سياحي مع سيارة نقل بطريق القصير – مرسى علم
ليلة نارية بقاعدة الأمير سلطان.. إصابة أكثر من 20 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني
بدأت تنخفض.. مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت وهذا موعد هبوطها
سفير مصر في كينيا : السياسة الخارجية المصرية تشهد تحولا نوعيا يقوم على التوازن الاستراتيجي ودبلوماسية الاستثمار
علامات قبول العبادات والطاعات.. الأزهر للفتوى يوضح
ثالث ناقلة نفط تديرها شركة يونانية تعبر مضيق هرمز خلال أسابيع

أرسل مالك سفن يوناني ناقلة نفط جديدة مغادرة عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس استعداداً لمواصلة الملاحة في هذا الممر التجاري الحيوي، في وقت ما زالت فيه الغالبية العظمى من شركات الشحن تتجنب المرور عبره بسبب حرب إيران.

ظهرت الناقلة "ماراثي"، التي يبلغ طولها 900 قدم وتحمل نحو مليون برميل من الخام السعودي، قرب ميناء سيكا النفطي في الهند أمس، بحسب بيانات تتبع السفن ومعلومات الموانئ جمعتها "بلومبرغ".

هذا يعني أن السفينة عبرت مضيق هرمز، وهو ممر مائي ظل في الغالب مغلقاً أمام الشحن التجاري منذ أن شنت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هجوماً على إيران.

تُعدّ رحلة "ماراثي" الثالثة على الأقل لناقلة تخضع لإدارة شركة "دايناكوم تانكرز مانجمنت" ومقرها أثينا تعبر المضيق. جرى إيقاف بث إشارة السفينة أثناء إبحارها عبر ما يُعدّ أهم ممر بحري لنقل النفط في العالم.

طالع أيضاً: تنسيق بين فرنسا وإيطاليا واليونان لضمان عبور الملاحة في البحر الأحمر

حذرت إيران الأسبوع الجاري من أن السفن التابعة لدول "معادية" محظورة من الإبحار عبر المضيق، إلا أن بيانات التتبع تظهر أن حركة الملاحة البحرية ما تزال شبه متوقفة بشكل عام.

يراقب التجار عن كثب النشاط في مضيق هرمز؛ لأن إغلاقه الفعلي أدى إلى خنق صادرات النفط من الشرق الأوسط، ما تسبب في امتلاء حاويات التخزين، وأجبر المنتجين في المنطقة على خفض الإنتاج.

امتنعت شركة "دايناكوم" عن التعليق على الموضوع.

كما أرسلت الشركة أيضاً ناقلتي النفط "شينلونغ" و"سميرني" عبر هذا الممر البحري الضيق في وقت سابق من الشهر الجاري.

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد إعلان الموازنة الجديدة.. هل يصبح الحد الأدنى 10 آلاف جنيه؟

أرشيفي

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

عائلة احمد حسام ميدو

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

سقوط أمطار

أمطار 48 ساعة | تحذير جديد من الأرصاد

وليد الفراج

أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية

ارشيفي

الإمارات .. سماع دوي انفجارات في أبو ظبي

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

بر الوالدين

دعاء لحفظ الأب والأم.. داوم عليه أوقات استجابة الدعاء

ذكر الله

أفضل أذكار الصباح.. 10 أدعية لها فوائد عظيمة قد لا تعرفها

أذكار الصباح كاملة

أذكار الصباح كاملة.. أفضل ما يبدأ به المسلم يومه فرددها الآن

بالصور

فستان كاجوال .. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهور لافت

خلال أيام ... مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية

الوقاية الحقيقية تبدأ من المطبخ.. أكلات طبيعية ترفع المناعة في الشتاء

بعد التعرض للمطر.. تجاهل هذه الأعراض يسبب مضاعفات صحية

تحقيق نبوءة ليلي عبداللطيف

ليلى عبد اللطيف صادقة.. تعليق الدراسة في مصر 2026 يتحقق

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

