ثالث ناقلة نفط تديرها شركة يونانية تعبر مضيق هرمز خلال أسابيع

أرسل مالك سفن يوناني ناقلة نفط جديدة مغادرة عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس استعداداً لمواصلة الملاحة في هذا الممر التجاري الحيوي، في وقت ما زالت فيه الغالبية العظمى من شركات الشحن تتجنب المرور عبره بسبب حرب إيران.

ظهرت الناقلة "ماراثي"، التي يبلغ طولها 900 قدم وتحمل نحو مليون برميل من الخام السعودي، قرب ميناء سيكا النفطي في الهند أمس، بحسب بيانات تتبع السفن ومعلومات الموانئ جمعتها "بلومبرغ".

إغلاق مضيق هرمز

هذا يعني أن السفينة عبرت مضيق هرمز، وهو ممر مائي ظل في الغالب مغلقاً أمام الشحن التجاري منذ أن شنت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هجوماً على إيران.

تُعدّ رحلة "ماراثي" الثالثة على الأقل لناقلة تخضع لإدارة شركة "دايناكوم تانكرز مانجمنت" ومقرها أثينا تعبر المضيق. جرى إيقاف بث إشارة السفينة أثناء إبحارها عبر ما يُعدّ أهم ممر بحري لنقل النفط في العالم.

حذرت إيران الأسبوع الجاري من أن السفن التابعة لدول "معادية" محظورة من الإبحار عبر المضيق، إلا أن بيانات التتبع تظهر أن حركة الملاحة البحرية ما تزال شبه متوقفة بشكل عام.

يراقب التجار عن كثب النشاط في مضيق هرمز؛ لأن إغلاقه الفعلي أدى إلى خنق صادرات النفط من الشرق الأوسط، ما تسبب في امتلاء حاويات التخزين، وأجبر المنتجين في المنطقة على خفض الإنتاج.

امتنعت شركة "دايناكوم" عن التعليق على الموضوع.

كما أرسلت الشركة أيضاً ناقلتي النفط "شينلونغ" و"سميرني" عبر هذا الممر البحري الضيق في وقت سابق من الشهر الجاري.