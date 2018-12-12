حميد الشاعري يعلن اسم من لقبه بـ كابو التلحين

كشف المطرب فارس، عن أنه صديق للملحن والمطرب حميد الشاعري منذ زمن بعيد؛ خلال الفترة التي عاش فيها في ليبيا؛ موضحًا أن أغنية «جاني» للمطرب إيهاب توفيق، عرضها عليه الملحن حميد الشاعري في البداية، واعترض على طريقة لحنها.





وقال فارس خلال حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»؛ والذي تقدّمه الفنانة «إسعاد يونس»: «حميد لما اعترضت على اللحن؛ قال لي هتندم على الأغنية دي أوي، الأغنية طبعًا كسرت الدنيا مع الفنان إيهاب توفيق»؛ موضحًا أن تلك الأغنية إذا كان غنّاها أي فنان غير إيهاب توفيق؛ لما حققت هذا النجاح الكبير.



