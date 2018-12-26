فرج عامر: سموحة لم يدفع مليما للاعبي الانتقالات الشتوية

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة الرياضي، إن النادي لم يدفع أموال انتقال أي لاعب مصري إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدا أن كل من انضموا إلى النادي هم انتقالات حرة.





وغرد "عامر" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "نادي سموحة لم يدفع مليما واحدا في انتقال أي لاعب مصري إليه من أي نادي في مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".





واستكمل: "كل من انضموا إلى سموحة انتقالات حرة وسنعلن عنهم في التوقيتات التي تحافظ علي مصلحة النادي".