آخر تطورات عرضي الزمالك وبيراميدز لـ جون أنطوي

يبذل مسئولو نادي مصر المقاصة، جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على بقاء الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.





وكان النجم الغاني للمقاصة تلقى العديد من العروض القوية خلال الفترة الأخيرة من أجل الرحيل عن المقاصة في الآونة المقبلة وعلى رأسها عرضى الزمالك وبيراميدز.





وطالب جون أنطوي، مسئولي ناديه بالموافقة على رحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل في ظل رغبته على خوض تجربة احترافية جديدة أسوة بما تم مع زملائه محمود وحيد وإيريك تراورى إلا أن مسئولى المقاصة تمسكوا ببقاء اللاعب وعدم رحيله خلال الفترة المقبلة.



