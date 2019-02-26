التعليم: جدول الثانوية العامة المقترح على موقعنا تفعيل للديمقراطية

قالت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، إن الإنفوجراف المنشور على موقع الوزارة، عبارة عن جدول مقترح لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية.



وقالت "خيري" في مداخلة هاتفية على شاشة TeN، إن الهدف من نشر الإنفوجراف تلقى الاقتراحات ومعرفة رد فعل الطلاب عليه، وهي أحد الأفكار الجديدة ليعلم جميع أضلاع العملية التعليمية الجدول وتقديم الاقتراحات عليه.



وأشارت "خيري" إلى أن إعلان الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة سيكون بعد أسبوع من تلقي المقترحات والتعديلات على الجدول الافتراضي ومناقشة اتحاد الطلاب واتحاد أولياء الأمور، مضيفة: "وهذا أحد أشكال الديمقراطية"، مؤكدة أن غدا الأربعاء سيكون آخر يوم في تلقي الاقتراحات والأسبوع المقبل سيتم دراستها.