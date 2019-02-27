محافظ سوهاج ينعي ضحايا حادث قطار محطة مصر

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج ببالغ الحزن والآسى ضحايا حادث حريق القطار الذي وقع صباح اليوم في محطة مصر بمنطقة رمسيس.



وتقدم محافظ سوهاج بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين الشفاء العاجل.



