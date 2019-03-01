ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

موعد وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا فى مهمة الإنقاذ الإفريقى

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:27 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
تصل بعثة الزمالك إلى العاصمة الأنجولية لواندا فى الثانية عشر بعد منتصف ليل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة بترو اتليتكو الأنجولي المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية .

وتغادر بعثة الزمالك مطار القاهرة برئاسة إسماعيل يوسف عضو المجلس متوجهة الى لواندا فى الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة .

وقال أيمن حافظ مدير شئون اللاعبين بالزمالك الذي سبق البعثة أن كل الأمور على مايرام وتم التنسيق مع السفير خالد عبدالرحمن سفير مصر فى أنجولا حيث تم الحجز للبعثة البيضاء بفندق يبعد عن ملعب المباراة 5 دقائق فقط .

واختار السويسري جروس قائمة مواجهة بترو اتليتكو وتضم اللاعبين :
فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم ” جنش ” – عماد السيد – عمر صلاح

فى خط الدفاع : محمد عبد السلام – محمد عبد الغنى – حازم امام – حمدي النقاز – بهاء مجدى – عبد الله جمعه – محمود حمدي الونش

فى خط الوسط : يوسف اوباما – فرجانى ساسى – ايمن حفنى – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – احمد مدبولي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو

فى خط الهجوم : عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بوطيب

موضوعات متعلقة

قائمة نارية للزمالك استعدادا لمباراة إنبي

دقيقة حداد في مباراة الزمالك وإنبي على شهداء الوطن

رسمياً.. تشكيل هجومي للزمالك لمواجهة طلائع الجيش

فرمان من جروس بشأن مباراتي الزمالك مع بيترواتليتكو ومصر المقاصة

تشكيل الزمالك لمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي بالكونفدرالية

هدف ضائع ومشادة كهربا وأوباما حصيلة 20 دقيقة بلقاء الزمالك وأتليتكو..صور

ترشيحاتنا

أمير قطري: 75% من الأسرة الحاكمة تؤيد معارضة نظام الحمدين.. فيديو

مشروع قانون بربط تسجيل الدخول لـ الفيس بوك بالرقم القومى

بازوكا: نصف اللاعبين المصريين زى الحوامل.. فيديو

شاهد.. معلم يُحفِّظ طلابه شهور السنة الهجرية في شكل أغنية

وفاة زوج آمنة نصير ووالد رئيس نادي الزهور

تعرف على رسالة نجل أحمد السقا لوالده فى عيد ميلاده

التموين تعلن خفض أسعار اللحوم الطازجة اليوم

محمد رمضان يوجه رسالة إلى الفنانة حلا شيحا

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

وفاء سالم تتألق بـ الكاجول في أحدث إطلالة

تعرف على موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة في صورته النهائية

بعد الهجوم على محمد صلاح .. محسن صالح: معلش فى ناس نظرها ضعيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

فيديو

المالية: نستهدف تحقيق فائض أولي 100 مليار جنيه .. فيديو
محافظ الغربية يطمئن مواطنيه: علاج فيروس سي متوفر بالكامل مجانًا.. فيديو
صحة الجيزة: نستهدف 5 ملايين و397 ألف للمرحلة الثالثة من 100 مليون صحة
النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو
التموين: لا نهدف لتحقيق الربح بل توفير السلع للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟