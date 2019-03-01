موعد وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا فى مهمة الإنقاذ الإفريقى

تصل بعثة الزمالك إلى العاصمة الأنجولية لواندا فى الثانية عشر بعد منتصف ليل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة بترو اتليتكو الأنجولي المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية .



وتغادر بعثة الزمالك مطار القاهرة برئاسة إسماعيل يوسف عضو المجلس متوجهة الى لواندا فى الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة .



وقال أيمن حافظ مدير شئون اللاعبين بالزمالك الذي سبق البعثة أن كل الأمور على مايرام وتم التنسيق مع السفير خالد عبدالرحمن سفير مصر فى أنجولا حيث تم الحجز للبعثة البيضاء بفندق يبعد عن ملعب المباراة 5 دقائق فقط .



واختار السويسري جروس قائمة مواجهة بترو اتليتكو وتضم اللاعبين :

فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم ” جنش ” – عماد السيد – عمر صلاح



فى خط الدفاع : محمد عبد السلام – محمد عبد الغنى – حازم امام – حمدي النقاز – بهاء مجدى – عبد الله جمعه – محمود حمدي الونش



فى خط الوسط : يوسف اوباما – فرجانى ساسى – ايمن حفنى – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – احمد مدبولي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو



فى خط الهجوم : عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بوطيب

