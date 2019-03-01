محافظة القاهرة: شاشات بالميادين والحدائق ومراكز الشباب لمشاهدة أمم أفريقيا

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محيط الاستادات وأماكن اقامة الوفود المقترحة لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية



واكد محافظ القاهرة خلال جولته على استعداد المحافظة لبطولة الامم الافريقية المقرر عقدها خلال يونيو القادم والتى تحظى القاهرة بالنصيب الأكبر من فاعلياتها حيث تعقد بها مباريات مجموعتين من مجموعات البطولة الست الي جانب استضافتها لحفلى الافتتاح والختام مشددًا على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا كلها ليس فى أماكن ومحيط اقامة المباريات واقامة الفرق الرياضية فحسب ولكن بكافة أحياء العاصمة وخاصة الاماكن السياحية والتراثية .



وطلب المحافظ من رؤساء الاحياء تحديد أماكن لوضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب بالتنسيق مع الجهات الامنية لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواطنين لمتابعة فاعليات البطولة وكذلك عرض أفلام وثائقية قصيرة عن الاماكن السياحية والتراثية بالقاهرة وكذلك أهم المشروعات الحديثة المنفذة بها .



ووجه محافظ القاهرة لرئيس هيئة النقل العام بازالة كافة الاعلانات المشوهة الموجودة على الاتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلًا عنها ، وتخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة إلى أماكن اقامة المباريات مع التنسيق مع هيئة أستادى القاهرة والدفاع الجوى لتخصيص أماكن انتظار الاتوبيسات ووضع لوحات ارشادية للمواطنين .



وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بمراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة خاصة كوبرى أكتوبر وطريق العروبة ، وصلاح سالم ، والمخيم الدائم ويوسف عباس وطريق النصر وترميم كافة الحفر والمطبات وإعادة الرصف في حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة مع طلاءها ، وكذلك استكمال بلاطات الأرصفة المفقودة وإعادة طلاء أجسام الكبارى من الداخل والخارج .



كما أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام بالخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية وطلاء العقارات فى اماكن استضافة المباريات واقامة الوفود من إعادة ترميم ورصف الطرق واستكمال الأرصفة ، والتأكد من عمل الانارة بكفاءة و إزالة كافة التشوهات والاعلانات القديمة من فوق الجدران والأسوار واعادة طلائها لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالعاصمة .



كما أكد على رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف أعمال النظافة وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع رفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى وتقليم الأشجار وتنسيقها ونظافة أكشاك الكهرباء والتأكد من غلقها بإحكام وطلاء الأعمدة وإزالة أي ملصقات عليها .



وأشار المحافظ الى ان كل مستشفيات القاهرة ستكون فى حالة طواريء خلال البطولة التى ستبدأ يوم 21 يونيو القادم وتختتم فى 19 يوليو ، خاصة المستشفيات القريبة من الفاعليات ونشر سيارات الاسعاف المجهزة مع التأكد من وجود طبيب بكل سيارة .



