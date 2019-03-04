انتهاء فعاليات مؤتمر التعليم في مصر بتكريم المعلمين والطلاب المتميزين

انتهت فعاليات مؤتمر التعليم في مصر الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم وجامعة القاهرة ، بتكريم عدد من المعلمين ومديري المدارس وطلاب الجامعات تحفيزًا لهم ولمجهوداتهم في الابتكار والتميز حيث تم تخصيص 200 ألف جنيه مجموع جوائز مقدمة من التربوية الكبيرة "ماما نوال الدجوى" رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.



في مجال الابتكار فاز بالجائزة ثلاث فرق من جامعات (القاهرة وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وعين شمس) وحصل كل فرق على جائزة قدرها 50 ألف جنيه والفائزون هم: فريق هندسة القاهرة هايدي تقي الدين موسي، مي لؤي الحديدي، هديل طارق عبد الحافظ، يوسف محمد ابو زيد، سارة سمير أبو السعود، نهي محمود إبراهيم السيد، نوران محمد أمين عبد الله، ياسمين جمال إمام عبد السلام وذلك لحصدهم المركز الأول في مشروع تطوير موقع بمدينة كونجيلايانو الإيطالية لتحويله إلى مبنى مستدام أخضر زكى يحقق أهداف التنمية المستدامة، ضمن المنافسة الدولية للطلاب من جميع أنحاء العالم في مجال الزراعة العمرانية بالمدن. تحت اشراف د. محسن محمد أبو النجا، الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية.



ومن جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA فاز فريقان بحثيان عن مشروعين في مجال الابتكار المشروع الأول حول تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لعلاج مرض السكري والباحثون الفائزون هم دينا وليد حسن محمد، دعاء محمد محمد، ابتهال صابر ربيع أحمد ،أميرة صفوت موسى عبد التواب أحمد ، هبة الله عبد السميع عبد المنعم ، تسنيم السيد محمد إبراهيم الزهار، بسنت محمد حسين محمد علي وذلك تحت اشراف د. إيمان شيرين مصطفى كمال.



أما الفريق الثاني نجح في استخدام نباتات مصرية لعلاج علامات تقدم السن وهم يمنى جمال عبد السلام محمد الجمال، أمنية جمال الدين محمد كيوان وذلك تحت اشراف كل من أ.د. شهيرة محمد عزت، د. إيمان شيرين مصطفى كمال.



في حين كان الفريق الثالث من هندسة عين شمس وذلك لنجاحهم في صناعة سيارة كهربية فازت بالمركز الأول في مسابقة "رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية".. والفريق مكون من 12 طالبًا تحت إشراف الدكتور ماجد غنيم مدير مركز الابتكار بالكلية والطلاب هم مصطفى أشرف، أحمد طارق، عبد الرحمن حسن، محمود عبد اللطيف، محمد موسى، عمر فتحي، أحمد الدهشان، احمد يوسف، عمر عبد القادر، محمد ماجد، محمد فوزي، محمد إبراهيم.



وفي مجال التميز تم رصد جائزة قدرها 50 ألف جنيه وحصل عليها مناصفة شوقي يس المدير السابق لمدرسة اتريس الابتدائية بالجيزة، تقديرا لدوره في تطبيق الأساليب الحديثة لدمج بنك المعرفة في العملية التعليمية وشريف عادل احمد زكى - معلم لغة عربية - مدرسة سارة تقى الله الرسمية عن تطبيق الأنشطة اليابانية وابداعه في طرق التدريس.