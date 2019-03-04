إخواني منشق: الإرهابية تاجرت في المخدرات والسلاح لتوفير الأموال.. فيديو

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، إن أموال الجماعة كانت تأتي من تجارة الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية.



وأضاف " ربيع " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الإرهابي يوسف ندا لم يترك تجارة غير مشروعة إلا وعمل فيها".



وتابع:" الإخوان اعتمدوا على التدليس والكذب وإراقة الدماء للتمكن من مفاصل الدولة وكانوا يريدون أن يعلنوا الخلافة الإخوانية".

