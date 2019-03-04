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إخواني منشق: الإرهابية تاجرت في المخدرات والسلاح لتوفير الأموال.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:16 م
صدى البلد
هاني حسين
قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، إن أموال الجماعة كانت تأتي من تجارة الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

وأضاف " ربيع " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الإرهابي يوسف ندا لم يترك تجارة غير مشروعة إلا وعمل فيها".

وتابع:" الإخوان اعتمدوا على التدليس والكذب وإراقة الدماء للتمكن من مفاصل الدولة وكانوا يريدون أن يعلنوا الخلافة الإخوانية".

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