إيران تطلق سراح 3 أردنيين اخترقوا مياهها الإقليمية

أعلنت المملكة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن إيران أخلت سبيل 3 من مواطنيها، والذين تحتجزهم منذ ديسمبر الماضي، لدخولهم إلى مياهها الإقليمية عن طريق الخطأ قادمين من الإمارات.



وبحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، قال سفيان القضاة المتحدث باسم الخارجية الأردنية، إن السلطات الإيرانية المختصة بدأت اليوم في تنفيذ قرارها بإطلاق سراح 3 مواطنين أردنيين احتجزتهم بعد أن دخلوا مياها الإقليمية خطأ خلال رحلة صيد في دولة الإمارات أواخر ديسمبر 2018.



وأضاف أنه تم تسليم الأردنيين الثلاثة إلى القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة في طهران تمهيدًا لتسفيرهم.



وجاءت عملية إطلاق سراح الأردنيين تنفيذا للقرار الصادر قبل أسبوعين، الذي نص على الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية.

