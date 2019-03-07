وزير الإسكان: نسعى إلى توفير 14 مدينة من مدن الجيل الرابع.. فيديو

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الوزارة تسعى إلى توفير 14 مدينة من مدن الجيل الرابع، مشبها مدن مصر القديمة بالإنسان؛ حيثُ إنها شاخت وعجزت، وأصابتها أمراض الشيخوخة التي تصيبه.



وأضاف "الجزار"، خلال كلمته بمؤتمر للإعلان عن مضمون تقرير إنجاز صندوق الإسكان اليوم، الخميس، أنه "إذا تم إهمال إنشاء المدن الجديدة، لن نجد وحدات نسكن بها عندما نكبر".



وأشار إلى أن "وزارة الإسكان تعمل على محورين، حيثُ تهتم بتطوير العمران القديم مع إنشاء مدن عمرانية جديدة لرفع كفاءة الوحدات لاستيعاب الزيادة السكانية.

