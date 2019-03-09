ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يطلق مبادرة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة السمعية

السبت 09/مارس/2019 - 02:00 م
صدى البلد
ياسمين سامي
نظمت كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وذلك ضمن مبادرة جامعة القاهرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات وقدرات على البذل والعطاء، ويتحتم علينا استغلالها بشكل أفضل، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام، باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل.

وأضاف الخشت، أن مبادرة جامعة القاهرة تأتي في إطار دعم جامعة القاهرة للحملة القومية "قادرون باختلاف"، كما تسعى لدمج الطلاب ذوي الإعاقة السمعية بمجتمع جامعة القاهرة، حيث يدرس بالجامعة 35 طالبا وطالبة في قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية من ذوي الإعاقة السمعية، ويتم التواصل معهم عن طريق لغة الإشارة من خلال مترجم لغة إشارة توفره وزارة التضامن الإجتماعي لكل فرقة دراسية على حدها، ويدرس هؤلاء الطلاب مواد أشغال فنية وطباعة وتصوير، أشغال معدنية، نسيج وغيرها بالعملي، أما بالمواد النظرية، فيدرسون علم النفس، التربية، إعداد معلم، مناهج وطرق تدريس، وكل ما يخص إعداد معلم محترف، واكتسب الأساتذة، خبرة التعامل معهم بلغة الإشارة.

وأشارت الدكتورة جيهان المنياوي، عميدة كلية العلاج الطبيعي، أنه تم توفير مترجمين في تلك الدورات لتعليم لغة الإشارة للمتدربين في مجتمع الجامعة وتعريفهم بذوي الإعاقة السمعية من الصم والبكم، وكيفية التعامل معهم بلغة الإشارة، في إطار مبادرة وجه بها رئيس الجامعة، تستهدف دمجهم على النحو الذي يمكنهم من ممارسة مواهبهم وتنمية هواياتهم ومهاراتهم.

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

في عيد ميلادها.. 6 معلومات عن نسرين أمين.. تتمنى تجسيد حياة تلك الراقصة على الشاشة

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

ناسا تفجر مفاجأة عن القمر وعلاقته بالشمس

قطع حبيبته السابقة ووضعها في حقيبة سفر.. جريمة مروعة في أستراليا

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة 3 أيام

وكيل لاعبين يعرض نجم الإسماعيلي على مسئولي الزمالك

أيمن يونس يوجه رسالة إلى ميدو بعد تعادل الوحدة والهلال

رامي مالك ودانيال كريج يبدآن تصوير أول مشاهد فيلم جيمس بوند في إيطاليا

ردا على تغريدة إليسا.. نوال الزغبي لـ صدى البلد: معنديش مشاكل مع حد

شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر

تعرف على قيمة مكافآت أبطال وبطلات العالم للإسكواش في حفل 28 أبريل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

لجنة المسابقات تتمسك بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون فى موعدها

مصادر: الجبلاية تقترب من الاستجابة لطلب الزمالك تأجيل لقاء المقاولون

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

مظاهرات عارمة تجتاح تركيا والشرطة ترد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

لحظة انفجار قنبلة ذرية في ولاية نيفادا الأمريكية ..فيديو

تسمم أسرة كاملة بالمنوفية.. احتسوا سم الفئران بدلا من الشاي

إحالة مسئول بالتضامن الاجتماعي وآخرين للجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

عاصم الدسوقي في حوار هو الأجرأ لـ صدى البلد: ثورة 1919 كانت شعبية بقيادة معتدلة ولم تحقق أهدافها.. سعد زغلول أظهر ضعفا أمام الاحتلال.. ومكرم عبيد صادق الإخوان نكاية في الوفديين
لقاء مع أحفاد ثورة 1919 في ذكرى مرور 100 عام على الثورة
والدة شهيد: نجلي طلب مني أن أدعو له بالشهادة خلال تأديتي العمرة.. فيديو
خبيرة اقتصاد: الإعفاءات الضريبية تسهم في دعم المشروعات الصغيرة
والدة شهيد: نجلي كان يحفظ شعار الفنية العسكرية منذ صغره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟