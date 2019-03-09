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رياضة

تعادل سلبى .. مانشستر سيتي يفشل في اكتشاف شباك واتفورد في الشوط الأول

السبت 09/مارس/2019 - 08:30 م
صدى البلد
أحمد هاني
فشل فريق مانشستر سيتي في الوصول لشباك ضيفه واتفورد على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج" في مباراة تأمين موقعه في الصدارة.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول في نسبة وصلت لـ 70%، ولم يصل فريق واتفورد إلى مناطق الخطر للستي نهائيًا حيث لم يسدد ولا تسديدة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

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