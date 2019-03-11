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سيارات

أصغر سيارة في العالم.. تعرف على مواصفاتها .. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:02 م
أصغر سيارة في العالم
أصغر سيارة في العالم
أحمد سالم
بسعر الاسكوتر ومواصفات شبيهة في السرعة والأداء، تحتفظ السيارة Peel P50 برقمها القياسي في موسوعة جينس كأصغر سيارة في العالم، حيث تتسع لشخص وحيد وهو السائق.

وطورت شركة بيل الهندسية أجيالا جديدة من السيارة الأصغر والأكثر غرابة جاء آخرها مع نسخة "Trident".

وتتوفر السيارة Trident بمحرك بسعة 49 سنتيمتر مكعب، قادر على دفعها إلى سرعة قصوى تبلغ 61 كيلومترا في الساعة، وتم تزويد السيارة ذات التصميم الفضائي بـ قبة بلاستيكية واضحة يبدة منها السائق أثناء الركوب، كما أنها قابلة للرفع لكي تسمح للسائق بالنزول والركوب.

ويظهر عيب واضح في السيارة أن علبة التروس ذات السرعات الثلاث لا تزال تفتقر إلى غيار العودة للخلف.
أصغر سيارة في العالم.. تعرف على مواصفاتها .. صور
أصغر سيارة في العالم.. تعرف على مواصفاتها .. صور
أصغر سيارة في العالم.. تعرف على مواصفاتها .. صور
أصغر سيارة في العالم.. تعرف على مواصفاتها .. صور
أصغر سيارة في العالم.. تعرف على مواصفاتها .. صور

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