ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مسؤول خليجي يتوقع إبقاء أوبك على خفض الإنتاج لتقليص المخزونات العالمية

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:31 م
نفط
نفط
رويترز
قال مسؤول بارز في قطاع النفط الخليجي اليوم الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من المتوقع أن تراجع الطلب العالمي على النفط وتوازن المعروض مع استمرار المنظمة في خفض الإنتاج خلال اجتماعها في أبريل المقبل.

وقال المسؤول على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة "سيتحدثون عن التوازن بين العرض والطلب وسيواصلون الخفص (في الإنتاج)... نريد أن نرى انخفاض المخزونات التجارية".

أضاف أن المخزونات العالمية من الخام والمنتجات النفطية يجب أن تعاود الانخفاض إلى متوسط خمس سنوات، وهو هدف وضعته المنظمة للقضاء على تخمة في المعروض من النفط في الأسواق العالمية.

وستجتمع أوبك وحلفاء من بينهم روسيا - فيما يعرف باسم تحالف أوبك+ - في فيينا يومي 17 و18 أبريل، ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو.

وتخطط السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لخفض صادراتها النفطية في أبريل إلى أقل من سبعة ملايين برميل يوميا من 7.2 مليون برميل يوميا في يناير .

كما تخطط لإبقاء إنتاجها دون عشرة ملايين برميل يوميا، مع سعي المملكة للقضاء على تخمة في المعروض ودعم أسعار النفط.

ترشيحاتنا

التموين: لم يحذف أي مواطن من بطاقة الدعم بعد إعلان معايير الاستبعاد الأخيرة

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار هيونداي جيتز بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

في أول اجتماع له بالوزراء.. مدبولي يرحب بـ كامل الوزير

عودة الروح إلى الجسد.. برنامج إيطالي يؤكد رغبة رونالدو في العودة لريال مدريد

المصيلحي يحدد موعد وقف الخبز عن المستبعدين من التموين

رسميا.. الزمالك يشكو لاعب الأهلي السابق

الحكومة تنفي حذف أربع سلع تموينية خلال شهر مارس

النواب يوافق على قانون الدفع غير النقدي نهائيا

بوتفليقة يحل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

هاشتاج زيدان يتصدر تويتر بعد توليه منصب المدير الفني لريال مدريد

أول رد من لاعب الأهلي السابق على شكوى الزمالك ضده

أول تعليق من فرنسا على عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى
فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟