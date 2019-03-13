حمدي فتحي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بالأهلي

بدأ حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.



وأدى "فتحي" جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في الملعب قبل أن يخضع لجلسة من التدريبات في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل.



ويعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام بتروجت ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وأثبتت الفحوصات الطبية غيابه من ٤ إلى ٦ أسابيع.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.