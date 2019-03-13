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بين الناس

أهالي العمرانية يشكون من تلال القمامة بالمنطقة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:00 م
تلال قمامة
تلال قمامة
احمد قطب
أرسلت القارئة رانيا احمد الهادى المقيمة بشارع الدكتور فؤاد سعيد بمنطقة العمرانية الغربية التابعة لمحافظة الجيزة شكوى لخدمة بين الناس الذي يقدمها موقع صدى البلد من انتشار القمامة بالمنطقة.

وقالت أحمد نحن أهالى المنطقة نشكو من انتشار القمامة بارض فضاء وتم تحويلها إلى مقلب مقمامة وهذا الأمر الذى يجلب لنا الروائح والامراض والأوبئة الضارة وكذالك الحشرات الطائرة الضارة.

وناشدت رانيا احمد المسئوين ضروره رفع القمامة رأفة بالسكان بالأطفال وعدم انتشار الأوبئة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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