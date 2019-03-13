أهالي العمرانية يشكون من تلال القمامة بالمنطقة

أرسلت القارئة رانيا احمد الهادى المقيمة بشارع الدكتور فؤاد سعيد بمنطقة العمرانية الغربية التابعة لمحافظة الجيزة شكوى لخدمة بين الناس الذي يقدمها موقع صدى البلد من انتشار القمامة بالمنطقة.



وقالت أحمد نحن أهالى المنطقة نشكو من انتشار القمامة بارض فضاء وتم تحويلها إلى مقلب مقمامة وهذا الأمر الذى يجلب لنا الروائح والامراض والأوبئة الضارة وكذالك الحشرات الطائرة الضارة.



وناشدت رانيا احمد المسئوين ضروره رفع القمامة رأفة بالسكان بالأطفال وعدم انتشار الأوبئة .



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