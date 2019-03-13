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محافظات

سوهاج تستقبل 39 أجنبيا بالمرسى السياحي بالبلينا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:20 م
سوهاج تستقبل سائحين
سوهاج تستقبل سائحين بالمرسى السياحي بالبلينا
خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج، اليوم عن استقبال فوج سياحي مكون من 39 سائحا إنجليزي الجنسية بالمرسى السياحي بمركز ومدينة البلينا.

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إن السياح قاموا بزيارة معبد الملك سيتى الأول، والمعالم الأثرية بقرية عرابة أبيدوس، مشيرًا إلى أن المنطقة الأثرية بأبيدوس تشهد رواجا سياحيا، حيث استقبلت 13 فوجا سياحيا، بواقع 685 سائحا أجنبيا على مدار 40 يوما.

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