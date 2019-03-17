بايرن ميونخ يعود لصدارة البوندسليجا بـ 6 أهداف في شباك ماينز.. فيديو

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق انتصار سهل على حساب نظيره ماينز بنتيجة 6-0 في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة رقم 26 من الدوري الألماني.



افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لصالح الفريق البافاري في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف خاميس رودريجيز بطل هذه الليلة الهدف الثاني في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.



وقبل نهاية الشوط الأول أضاف الجناح الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثالث بعد تسديدة مميزة على يسار حارس ماينز في الدقيقة 39.



وفي الشوط الثاني عاد خاميس رودريجيز لتسجيل الهدف الرابع بهدف مشابه لهدف كومان قبل أن يسجل أجمل أهدافه اليوم وهو الخامس لبايرن ميونخ بعد الانفراد بحارس المرمى قبل أن يضعها من أعلاه في الدقيقة 56.



واختتم ألفونسو ديفيز سداسية بايرن ميونخ في الدقيقة رقم 70 من عمر اللقاء.



فوز بايرن ميونخ أعاده لقمة سلم الترتيب في الدوري الألماني برصيد 60 نقطة بالتساوي مع بوروسيا دورتموند، بينما يتجمد رصيد ماينز عند 30 نقطة في المركز الـ13.



وفي نفس اليوم أجريت عدة لقاءات جاءت نتائجها كالتالي:



فوز فرانكفورت على نورمبرج بهدف نظيف وفيردر بريمن على باير ليفركوزن بنتيجة 3-1.