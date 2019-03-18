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أخبار العالم

الشرطة الإسترالية تجري عمليات تفتيش بسبب حادث نيوزيلندا

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:05 ص
الشرطة الإسترالية
الشرطة الإسترالية
شريف سيد
أعلنت الشرطة الأسترالية تنفيذ عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بالتحقيقات في الهجوم الذي وقع الجمعة على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا.

وقالت الشرطة إنها قامت فرقة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الإرهاب بعملية تفتيش لمنزل في بلدة ساندي بيتش قرب كوف هاربور، وبعد قليل جرت عملية أخرى بمنزل في لورنس قرب ماكلين، وفق ما نقلته سكاي نيوز العربية.

وذكرت الشرطة الاتحادية وشرطة نيو ساوث ويلز في بيان مشترك: "الهدف الأساسي للعمليات هو الحصول بشكل رسمي على مواد ربما تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري".

وأضافت أن أسرة الرجل الأسترالي الذي تم القبض عليه في كرايستشيرش تساعد الشرطة.

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