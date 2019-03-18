لطيفة تطرح أغنية أمى بمناسبة عيد الأم.. فيديو

طرحت المطربة لطيفة أغنيتها الجديد بعنوان "امى" وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى يتويوب بمناسبة عيد الام الخميس المقبل.



والأغنية من كلمات أحمد سامى ورامي جمال الدين وألحان وتوزيع إسلام صبرى.



يعرض حاليا للمطربة لطيفة برنامجها الجديد بعنوان "حكايات لطيفة" والذى تستضيف فيه عدد من المطربين وكان اخرهم الفنان مدحت صالح.

