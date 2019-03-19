نيويورك تايمز: شركة بوينج تتخذ إجراءات لضمان سلامة الطائرة 737 ماكس

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بوينج دينيس مويلنبرج أن الشركة تتخذ خطوات حاليا لضمان سلامة طائرة 737 ماكس في أعقاب حوادث التحطم القاتلة التي تعرض لها هذا الطراز، مشيرا إلى أن الشركة تدرك أن حياة الناس تعتمد على العمل الذي نقوم به.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مويلنبرج، الذي يواجه أكبر أزمة منذ توليه المنصب قوله إن تحديثا برمجيا للطائرات 737 ماكس كانت الشركة قد بدأت فيه في أعقاب تحطم طائرة شركة ليون إير في أكتوبر في إندونيسيا سيصدر "قريبا".



وأضاف مويلنبرج في رسالة: "بناءً على الحقائق المستقاة من حادث رحلة شركة ليون إير 610 والبيانات المتاحة من حادث رحلة شركة الخطوط الإثيوبية 302، نتخذ إجراءات من أجل الضمان التام لسلامة الطائرات 737 ماكس".



وتابع: "ندرك أيضا التحديات التي يواجهها عملاؤنا والركاب نتيجة وقف تشغيل الأسطول، ونشعر بالأسف تجاهها".



وقالت الصحيفة إن المحققين في تحطم طائرة بوينج 737 ماكس في إثيوبيا توصلوا إلى أوجه تشابه قوية في زاوية طيران حيوية مع طائرة ليون إير، فيما يزيد الضغط على بوينج أكبر صانع للطائرات في العالم.



وأسفر حادث تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية قبل نحو ثمانية أيام عن مقتل 157 شخصا، ما أدى إلى وقف تشغيل أسطول ماكس في أنحاء العالم.

