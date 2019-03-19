ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نيويورك تايمز: شركة بوينج تتخذ إجراءات لضمان سلامة الطائرة 737 ماكس

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس التنفيذي لشركة بوينج دينيس مويلنبرج أن الشركة تتخذ خطوات حاليا لضمان سلامة طائرة 737 ماكس في أعقاب حوادث التحطم القاتلة التي تعرض لها هذا الطراز، مشيرا إلى أن الشركة تدرك أن حياة الناس تعتمد على العمل الذي نقوم به.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مويلنبرج، الذي يواجه أكبر أزمة منذ توليه المنصب قوله إن تحديثا برمجيا للطائرات 737 ماكس كانت الشركة قد بدأت فيه في أعقاب تحطم طائرة شركة ليون إير في أكتوبر في إندونيسيا سيصدر "قريبا".

وأضاف مويلنبرج في رسالة: "بناءً على الحقائق المستقاة من حادث رحلة شركة ليون إير 610 والبيانات المتاحة من حادث رحلة شركة الخطوط الإثيوبية 302، نتخذ إجراءات من أجل الضمان التام لسلامة الطائرات 737 ماكس".

وتابع: "ندرك أيضا التحديات التي يواجهها عملاؤنا والركاب نتيجة وقف تشغيل الأسطول، ونشعر بالأسف تجاهها".

وقالت الصحيفة إن المحققين في تحطم طائرة بوينج 737 ماكس في إثيوبيا توصلوا إلى أوجه تشابه قوية في زاوية طيران حيوية مع طائرة ليون إير، فيما يزيد الضغط على بوينج أكبر صانع للطائرات في العالم.

وأسفر حادث تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية قبل نحو ثمانية أيام عن مقتل 157 شخصا، ما أدى إلى وقف تشغيل أسطول ماكس في أنحاء العالم.

ترشيحاتنا

حياة جديدة لـ كلبة عمياء ضربت بالنار 17 مرة.. فيديو و صور

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم..فيديو

الأم المثالية بالقليوبية.. حملت كِلية زوجها في كيس لإنقاذه وتعمل بوظيفتين.. فيديو

بورصة الدواجن.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

القبض على شبيه سفاح نيوزيلندا.. طعن شابا في إنجلترا لاعتقاده بأنه مسلم.. صور

شاهد.. تأبين ضحايا حادث إطلاق النار فى هولندا

إدارة الأهلي تكشف حقيقة الشرط الجزائي في عقد عمار حمدي

ارتفاع حصيلة انهيار مسجد الكويت إلى 3 قتلى و2 مصابين.. صور

مجموعة سياسية جزائرية تطالب بوتفليقة بالتنحي والجيش بعدم التدخل

كفاح أم..تربي ابنها ليصبح أول رئيس مدينة من ذوي الإحتياجات

خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ..فيديو

شاهد.. هكذا رد رونالدو على مشجعة طلبت منه العودة لـ ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التدخل السريع ينقذ مسنا بعد جحود نجله.. صور

عاش هنا .. يوثق رحلة أحمد بهجت صاحب كلمتين وبس وصندوق الدنيا

أنصنا.. مدينة السحرة كانت تدر لخزينة الدولة ألف دينار سنويا.. صور

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

فيديو

شاهد.. بكاء شيماء سيف فى أقوى مقلب مع حسن الرداد
منتصر لملوم: مصر لديها رؤية متكاملة لتنمية القارة الإفريقية ..فيديو
أستاذ تمويل: هبوط سعر الدولار سيخفض أسعار السلع المستوردة ..فيديو
حسن الرداد: أنا سي السيد فى البيت.. وإيمى ليست أجمل من هذه المرأة.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: أول خطة استراتيجية لمواجهة فيروس سي بدأت 2006.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟