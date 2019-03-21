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أخبار العالم

أول رد عربي على موقف ترامب بشأن سيادة إسرائيل على الجولان المحتلة

الخميس 21/مارس/2019 - 08:54 م
صائب عريقات
صائب عريقات
عرفة البنداري
أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة لاسرائيل في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وقال عريقات في بيان صحفي: "بالامس اعترف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل، واليوم يقول أنه من أجل امن المنطقة يجب أن تكون هضبة الجولان السورية المحتلة تحت سيادة إسرائيل".

وأضاف عريقات متسائلا: "ما الذي سيأتي به الغد؟ عدم استقرار وشلال دم في منطقتنا".

وكان ترامب قد كتب في تغريدة على حسابه في (تويتر) “بعد 52 سنة، آن الأوان للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!”.

وكان منافسون لنتنياهو في الانتخابات المقررة الشهر المقبل اعربوا عن مخاوفهم من صدور اعلان ترامب هذا عشية الانتخابات لدعم نتنياهو في الانتخابات.

وكانت إسرائيل أعلنت في العام 1981 سيادتها على الجولان المحتلة ولكن العالم رفض هذا القرار.

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