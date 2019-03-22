ضبط أصحاب 8 مخابز بدمنهور استولوا على 15700 رغيف خبز مدعم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها للرقابة على المخابز المدعمة والتصدي لتجار الكسب الغير مشروع ومهربى السلع المدعمة بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبمشاركة إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.



وتمكنت الحملة فى مركز دمنهور من ضبط 8 مخابز بلدية مدعمة تستخدم الكارت الذهبي في ضرب عمليات خبز وهمية زائده عن عدد خطابات الخبز المرسلة لها بعدد 15700 رغيف بالإضافة إلى ضبط 3 مخابز بلدية مدعمة متوقفة عن إنتاج الخبز دون عذر قهري أو إذن من التموين مع توافر عناصر الإنتاج من مياه وكهرباء ودقيق،و 5 مخابز تنتج خبز ناقص الوزن، 4 مخابز قام أصحابها بالاستيلاء على 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم،8 شيكارة دقيق مدعم قام مخبز بتجميعها زائدة عن حصته اليومية.



وتم ضبط 7100 رغيف بلدي مدعم أثناء تهريبها للسوق السوداء بسيارة وتروسيكل تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لتحريك الدعاوى الجنائية ضد المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإخطار مديرية التموين لتحصيل الغرامات وفروق الأسعار المستحقة.

