ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط أصحاب 8 مخابز بدمنهور استولوا على 15700 رغيف خبز مدعم

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:01 ص
أصحاب 8 مخابز بدمنهور
أصحاب 8 مخابز بدمنهور
جمالات الدمنهورى
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها للرقابة على المخابز المدعمة والتصدي لتجار الكسب الغير مشروع ومهربى السلع المدعمة بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبمشاركة إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.

وتمكنت الحملة فى مركز دمنهور من ضبط 8 مخابز بلدية مدعمة تستخدم الكارت الذهبي في ضرب عمليات خبز وهمية زائده عن عدد خطابات الخبز المرسلة لها بعدد  15700 رغيف بالإضافة إلى ضبط 3 مخابز بلدية مدعمة  متوقفة عن إنتاج الخبز دون عذر قهري أو إذن من التموين مع توافر عناصر الإنتاج من مياه وكهرباء ودقيق،و 5 مخابز تنتج خبز ناقص الوزن،  4  مخابز قام أصحابها بالاستيلاء على 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم،8  شيكارة دقيق مدعم قام مخبز بتجميعها زائدة عن حصته اليومية.

وتم ضبط  7100 رغيف بلدي مدعم  أثناء تهريبها للسوق السوداء بسيارة وتروسيكل تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لتحريك الدعاوى الجنائية ضد المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإخطار مديرية التموين لتحصيل الغرامات وفروق الأسعار المستحقة.

ترشيحاتنا

رفع أذان الجمعة والخطبة بحضور رئيس وزراء نيوزيلندا.. بث مباشر

حكم تفضيل بعض الأبناء على أشقائهم بالمال

تظاهرات في عدد من المدن الألمانية ضد العنصرية والعداء للإسلام

على غرار التعليم.. تسليم أعضاء مجلس الأهلي تابلت لتطوير المنظومة الإدارية

حازم إمام: لم أتقبل توجيهات أمي بغسيل يدي ووجهي وأسناني عندما كنت صغيرا

إصابة شخصين بإصابات خطيرة في حادث تصادم بالدقهلية

17 سنة سجن لـ 3 أشخاص عرضوا مباريات الدوري الإنجليزي على الإنترنت

صمت سوري تجاه إعلان ترامب سيادة إسرائيل على الجولان..صور

أحلام في أول ظهور لها بحفل في السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.. صور وفيديو

بث مباشر لأول صلاة جمعة من نيوزيلاندا عقب الحادث الإرهابي

وكيل البرلمان يعد المواطنين بزيادة الأجور في يوليو: الخير جاي يا مصريين

عدلي القيعي: لا يوجد أي مسئول انحاز للنادى الأهلي عبر التاريخ.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

فيديو

زكريا ناصف: عامر عامر من أفضل حراس المرمى بالدوري وحظه سيئ.. فيديو
رئيس نادي دمنهور: فوجئت بالمراهنة على مباراة الفريق أمام طنطا على موقع متخصص.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو
نهاد حجاج: القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة واتحاد الكرة نسي اختصاصاته.. فيديو
فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟