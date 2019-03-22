وزير الأوقاف من طابا: الإدمان ينتشر في وجود الإرهاب

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة اليوم التى نقلت على الهواء من مسجد السلام بطابا فى الذكرى الثلاثين لعودة طابا : أن طابا المصرية شاهدة على مر التاريخ بصمود مصر، مشيرا إلى أنها كانت قلعة دفاع عن مصر ضد الأعداء فاتخذ منها القائد الاسلامي صلاح الدين الأيوبي قلعة حصينة للدفاع عن مصر.





وأشار جمعة الى أن طابا نقطة يمتزج بها الماضى والحاضر والمستقبل وهى فخر للمصريين بعد أن عادت بانتصار للدبلوماسية المصرية بعد معركة نصر أكتوبر المجيد.





وقد أدى مئات المصلين بطابا صلاة الجمعة فى مسجد السلام بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبرفقته الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية وسط حضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وعواقل ومشايخ البدو.





وأكد جمعة أن تاريخ طابا مشرف وكانت نقطة لتأمين الحجاج قديما للدفاع عن مصر، وأن الله حباها بطبيعة خلابة تمثلت فى خليج العقبة والجبال الشامخة.





وأوضح أن القوات المسلحة لها دور كبير فى حماية الوطن قديما والان تواصل تطهير مصر من الإرهاب.





وتناول جمعة فى خطبته التى كانت عن مكافحة الدولة للإدمان قائلا: "أن أينما وجد الإرهاب انتشر الادمان و٥٨ ٪من أسبابه رفاق السوء والإدمان يسبب خطرا كبيرا على المجتمع ويؤدي إلى زنا المحارم".



