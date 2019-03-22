ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وزير الأوقاف من طابا: الإدمان ينتشر في وجود الإرهاب

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:04 م
صدى البلد
ايمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة اليوم التى نقلت على الهواء من مسجد السلام بطابا فى الذكرى الثلاثين لعودة طابا : أن طابا المصرية شاهدة على مر التاريخ بصمود مصر، مشيرا إلى أنها كانت قلعة دفاع عن مصر ضد الأعداء فاتخذ منها القائد الاسلامي صلاح الدين الأيوبي قلعة حصينة للدفاع عن مصر. 

وأشار جمعة الى أن طابا نقطة يمتزج بها الماضى والحاضر والمستقبل وهى فخر للمصريين بعد أن عادت بانتصار للدبلوماسية المصرية بعد معركة نصر أكتوبر المجيد.

وقد أدى مئات المصلين بطابا صلاة الجمعة فى مسجد السلام بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبرفقته الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية وسط حضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وعواقل ومشايخ البدو.

وأكد جمعة أن تاريخ طابا مشرف وكانت نقطة لتأمين الحجاج قديما للدفاع عن مصر، وأن الله حباها بطبيعة خلابة تمثلت فى خليج العقبة والجبال الشامخة.

وأوضح أن القوات المسلحة لها دور كبير فى حماية الوطن قديما والان تواصل تطهير مصر من الإرهاب.

وتناول جمعة فى خطبته التى كانت عن مكافحة الدولة للإدمان قائلا: "أن أينما وجد الإرهاب انتشر الادمان و٥٨ ٪من أسبابه رفاق السوء والإدمان يسبب خطرا كبيرا على المجتمع ويؤدي إلى زنا المحارم".

وأكد جمعة أن الدين الإسلامي حرم الإدمان وكل شيء  يذهب العقل ولذلك الدولة تسعى بكل قوتها لمكافحة الإدمان. 
وزير الأوقاف من طابا: الإدمان ينتشر في وجود الإرهاب
وزير الأوقاف من طابا: الإدمان ينتشر في وجود الإرهاب

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يطالب بتغليظ عقوبة الإدمان وتعاطي المخدرات

إعلام المحلة ينظم ندوة عن مخاطر التدخين والإدمان .. صور

جنوب سيناء ترفع حالة الاستعداد لـ القصوى في عيدها القومي..صور

وزير الأوقاف: افتتاح 5 مساجد بجنوب سيناء في ذكرى استرداد طابا.. غدا

الأوقاف: انطلاق 5 قوافل دعوية للمحافظات.. اليوم

اليوم.. وزير الأوقاف يشارك أهل جنوب سيناء بذكرى استرداد طابا ورفع العلم

ترشيحاتنا

توافد الفنانين والمرشحين لمقر المهن التمثيلية استعدادا لانتخابات النقابة.... فيديو وصور

خبير اقتصادى: قرار السيسي تاريخي وأنصف أصحاب المعاشات.. فيديو

لا تترك أولادك يلعبون بمفردهم.. طفلة تبتلع إسورة خرز ممغنطة

جزيرة هادئة للبيع وبسعر مغرٍ

رفع الأذان في جميع أنحاء نيوزيلندا

بورصة الدواجن .. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

خلال دقائق.. عربيتك عطلت على الطريق اتصل بـ سيارة الإغاثة

بعد اعتراف ترامب.. تعرف على منازعات الجولان منذ حرب أكتوبر 73

طريقة سهلة لمعرفة من حظرك على واتس آب

الطالب قاتل زميله فى الخصوص: ضربني قلم غزيته بالمطواة وقعدت أبكي على جثته

الأمم المتحدة للقانون الدولي: دساتير العالم تنص على مبدأ التعديل.. فيديو

إلقاء عبوة ناسفة قرب القنصلية الروسية في أثينا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

توافد الفنانين والمرشحين لمقر المهن التمثيلية استعدادا لانتخابات النقابة.... فيديو وصور

عاش هنا يوثق كواليس انتقال أحمد خالد توفيق من الطب إلى الأدب.. رائد أدب الرعب تنبأ مبكرا بيوتوبيا وما وراء الطبيعة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

عرض أغانى Arab got talent من النسخة العربية في متحف بهولندا

فيديو

المنسق التنفيذي لمشروع مودة: مصر تشهد 542 حالة طلاق يوميا.. فيديو
سامح شكري: 50% نسبة تمثيل المرأة بوزارة الخارجية.. فيديو
شاهد.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تستشهد بحديث نبوي أثناء تشييع ضحايا المسجدين
الأمم المتحدة للقانون الدولي: عودة مجلس الشورى تكلف الدولة 800 مليون جنيه .. فيديو
وزير الأوقاف: محاربة الأفكار المتطرفة لا تقف عند بناء المساجد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟