حتى لو وقفت قوى العالم أمامنا.. روحاني: إيران غير جاهزة للتفاوض مع أمريكا

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن بلاده غير جاهزة أو مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.



ووفقا لما أذاعه التلفزيون الإيراني، اليوم، أكد روحاني بأن طهران لن تتمكن الآن من التفاوض مع واشنطن حول تلك العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران بسبب البرنامج النووي للأخيرة.



وأضاف روحاني أن الإيرانيين أهل التفاوض لكن الطرف الآخر يريد دفعنا إلى طاولة مفاوضات ضعيفة، نحن لسنا جاهزين لمثل هذه المفاوضات حتى لو وقفت كل قوى العالم أمامنا.



شدد الرئيس الإيراني أن بلاده لن تستسلم أمام الغطرسة والترهيب الأمريكي، مشيرا أنه لا خوف من الحوار والتفاوض لكنه غير مستعد لإجرائه.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق أنه ينتظر اتصالا هاتفيا من إيران، ولم يتلق أي رد من الجانب الإيراني سوي تصريحات مضادة من وزير الخارجية وأفاد بأن واشنطن لديها أرقام الهواتف الإيرانية أيضا.