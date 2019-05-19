هكذا يستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي إقامة تقسيمة بين الفريق الأول للدراويش وإسماعيلي B على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية.



تستهدف التقسيمة تجهيز جميع اللاعبين، ضمن استعدادات الفريق الأول للقمة المرتقبة أمام الأهلى المحدد لها الأربعاء المقبل فى إطار مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.



يذكر أن الفريق استعاد مسيرة الانتصارات أمس، على حساب الداخلية بثنائية نظيفة بعد غياب استمر سبع مباريات.