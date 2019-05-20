المدعي المالي الفرنسي يوصي بمحاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولي للقوى ونجله

ذكرت مصادر على إطلاع مباشر بالمسألة لـ "رويترز"، اليوم الاثنين، أن المدعي المالي الفرنسي أوصى بمحاكمة لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى ونجله بابا ماساتا دياك بسبب مزاعم فساد وغسل أموال.



وبدأ التحقيق الفرنسي في نوفمبر 2015 حيث تم وضع لامين دياك قيد التحقيق الرسمي بسبب الاشتباه في تلقيه رشى للتغطية على انتهاكات الرياضيين الروس لقواعد المنشطات. ونفى دياك هذه المزاعم.



وذكر المدعي المالي أن بابا ماساتا دياك خضع لتحقيق أيضا بسبب مزاعم فساد. ونفى بابا ماساتا ارتكاب أي مخالفات.



وأمام قاضي التحقيق ثلاثة أشهر ليحسم أمر التوصية التي رفعها المدعي المالي بشأن محاكمة دياك ونجله.