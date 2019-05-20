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الداخلية الجزائرية: 75 مرشحا محتملا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:07 م
وزارة الداخلية الجزائرية
وزارة الداخلية الجزائرية
أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم أن 75 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل.

وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية ـفي بيان لها اليوم الاثنين أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حتى يوم الأحد 19 مايو 2019، تتمثل في إيداع 75 رسالة نية للترشح".

وأضاف البيان أن المرشحين المحتملين حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن هذه العملية تسير في ظروف جيدة.

يذكر أنه من بين المرشحين المحتملين ممثلين لثلاثة أحزاب سياسية هم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل وبلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري والطيب ينون رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.

ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح للرئاسة أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية ، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.

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