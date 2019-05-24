فى 48 ساعة .. ضبط 290 ألف قطعة جبنة فاسدة و15 ألف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية .. فيديو

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



تم ضبط خلال 48 ساعة 242 قضية تمونية منها 18 طن مركزات عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى و290 ألف قطعة جبن مطبوخ منتهية الصلاحية، و3 طن ملح صناعي محظور استخدامه فى الصناعات الغذائية بشركة صناعات غذائية بالاسكندرية، وضبط 3 طن مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالقليوبية.



كما تم ضبط أكثر من 15 ألف عبوة سلع غذائية فاسدة مقرمشات وعصائر ومخبوزات منتهية الصلاحية بمخازن غير مرخصة ببنى سويف.



يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

