السيستم نجح .. 380 ألف طالب يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا الآن

أعلن المسئولون عن منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية أن إجمالى عدد طلاب المدارس الحكومية الذين يؤدون الآن امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا فى الفترة الصباحية، وصل إلى 380 ألف طالب وطالبة.



وأوضح المسئولون أن سيستم امتحانات أولى ثانوي يعمل بكفاءة منذ صباح اليوم، ولم يتم رصد شكاوى من سقوطه بشكل ملحوظ على مدار فترة الامتحان.



وكان قد دخل منذ التاسعة صباحا طلاب أولى ثانوي الامتحان إلى اللجان لأداء امتحان مادة الرياضيات، حيث يمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا، بينما يمتحن طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا.