ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

السيستم نجح .. 380 ألف طالب يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا الآن

الأحد 26/مايو/2019 - 10:21 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
أعلن المسئولون عن منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية أن إجمالى عدد طلاب المدارس الحكومية الذين يؤدون الآن امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا فى الفترة الصباحية، وصل إلى 380 ألف طالب وطالبة.

وأوضح المسئولون أن سيستم امتحانات أولى ثانوي يعمل بكفاءة منذ صباح اليوم، ولم يتم رصد شكاوى من سقوطه بشكل ملحوظ على مدار فترة الامتحان.

وكان قد دخل منذ التاسعة صباحا طلاب أولى ثانوي الامتحان إلى اللجان لأداء امتحان مادة الرياضيات، حيث يمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا، بينما يمتحن طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا.

موضوعات متعلقة

احياء اولى ثانوى .. 409 آلاف و704 طلاب أدوا الامتحان إلكترونيا اليوم

السيستم نجح.. 385 ألف طالب يؤدون امتحانات اولى ثانوي إلكترونيا اليوم بلا مشاكل

السيستم نجح.. 385 ألف طالب يؤدون امتحانات أولى ثانوي إلكترونيا اليوم.. طلاب المدارس الحكومية يشيدون بسهولة اللغة الثانية.. ولا شكاوى حتى الآن

السيستم نجح اليوم.. 389 ألف طالب امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا في الفترة الصباحية

امتحان جغرافيا أولى ثانوي.. غرفة العمليات لم تتلق شكاوى حتى الآن

امتحانات أولى ثانوي.. طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية يبدأون الجغرافيا

ترشيحاتنا

نشرة الفن الصباحية.. رجاء الجداوي في وعكة صحية.. ملياردير يطلب الزواج من حبيبته بـ مهرجان كان.. فنان يلقى مصرعه بعد شهر من زفافه.. ياسمين عبد العزيز بـ الحجاب

أصبحت رجل البيت.. امرأة تضرب زوجها على وجهه 52 مرة أمام الناس

يسعى لتقسيم البلاد.. حفتر يوجه اتهامات خطيرة لمبعوث الأمم المتحدة بـ ليبيا

ليلة القدر وميلاد هلال العيد.. ظهور التربيع الأخير لـ قمر رمضان

حسام موافي: رأيت بعيني قدرة الله وتجسيد آيات القرآن خلال عملي بالعناية المركزة

نهائي الكونفدرالية .. الزمالك يسعى للتتويج بأول بطولة منذ 16 عاما أمام نهضة بركان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس