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رياضة

رغم الفوز بـ الكونفدرالية.. رئيس الزمالك: جروس لن يستمر مع الفريق

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:03 ص
جروس
جروس
ملك موسى
كشف رئيس نادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لن يستمر مع الزمالك رغم الفوز بالبطولة الكونفدرالية.

واكد خلال حديثه لقناة TIME SPORTS إن جروس لم يستمر مع الزمالك رغم تحقق فريق الزمالك البطولة الأفريقية.

الجدير بالذكر ان الفريق الابيض حقق الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل لاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

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