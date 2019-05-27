جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

أعرب السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن، سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية ، وتحقيق أول لقب له ، مع القلعة البيضاء .



وتجاهل جروس ، تصريحات رئيس النادي بانتهاء عقده وعدم التجديد له بالرغم من التتويج بالكونفدرالية ، وقال : سوف نحتفل باللقب الافريقي ، ومن غد سوف يتم الاستعداد بكل جدية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم .



الجدير بالذكر ان الفريق الابيض حقق الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل لاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.