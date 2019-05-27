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رياضة

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:38 ص
تتويج الزمالك بكأس
تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية
ريهام بكير
أعرب السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن، سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية ، وتحقيق أول لقب له ، مع القلعة البيضاء .

وتجاهل جروس ، تصريحات رئيس النادي بانتهاء عقده وعدم التجديد له بالرغم من التتويج بالكونفدرالية ، وقال : سوف نحتفل باللقب الافريقي ، ومن غد سوف يتم الاستعداد بكل جدية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم .

الجدير بالذكر ان الفريق الابيض حقق الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل لاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

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