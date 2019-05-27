طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

حرص كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على التوجه لطارق حامد لاعب وسط الفريق عقب انتهاء مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية للاطمئنان عليه ، بعد اصابته اثناء اللقاء بنزيف.



وتوج الزمالك بكأس الكونفدرالية بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الترجيح ، ووجه جروس رسالة لطارق حامد بعد الاطمئنان على حالته : لقد كنت محاربا في ارض الملعب ” ، وهنأه علي مستواه المميز والأداء القتالي له خلال المباراة .



ورفض اللاعب اقتراح تغييره في المباراة وأصر على استكمال مهمته مع زملائه حتى نجحوا في التتويج بالكونفدرالية.