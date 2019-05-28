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تعليم

ملخصات الفيزياء تغزو فيسبوك قبل ساعات من امتحان أولى ثانوي

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:19 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
تشهد جروبات وصفحات طلاب أولى ثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عمليات تداول لملخصات مادة الفيزياء التي تم إعدادها بواسطة معلمي الدروس الخصوصية.

يأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق امتحان مادة الفيزياء، الذي من المقرر أن يؤديه طلاب أولى ثانوي غدا الثلاثاء، ويمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا، بينما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا.

جدير بالذكر أنه ، تعقد امتحانات اولى ثانوي لـ 585,980 طالبا وطالبة في جميع محافظات الجمهورية ، على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
ملخصات الفيزياء تغزو فيسبوك قبل ساعات من امتحان أولى ثانوي
ملخصات الفيزياء تغزو فيسبوك قبل ساعات من امتحان أولى ثانوي
ملخصات الفيزياء تغزو فيسبوك قبل ساعات من امتحان أولى ثانوي
ملخصات الفيزياء تغزو فيسبوك قبل ساعات من امتحان أولى ثانوي
ملخصات الفيزياء تغزو فيسبوك قبل ساعات من امتحان أولى ثانوي

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