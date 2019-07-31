الإفتاء تكشف عن علامات الحج المبرور .. تعرف عليها

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إنه أخبرنا أنه لا جزاء للحج إلا الجنة، مشيرة إلى أنه ورد عن السلف الصالح أن الحج المبرور له علامتين.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سئل الحسن البصري: ما علامة الحج المبرور؟ فقال: «أن يرجع العبد زاهدًا في الدنيا، راغبًا في الآخرة»، منوهة بأن الله سبحانه وتعالى شرع الحج ليأنس العبد بالتجرد والانفراد لعبادته جل وعلا.



وأضافت أن الحج تربية على معنى التعظيم لأوامر الله تعالى ونواهيه، وتربية على الدقة والضبط والجدية والإتقان، وتربية على الوحدة والاجتماع والتعاون وعيش حقيقة الأمة الواحدة، منبهة إلى أن الحج في اللغة هو القصد إلى من يعظَّم، وكانت العرب تقول: نحج إلى النعمان؛ أي نقصده تعظيمًا له وتعزيزًا، فينبغي أن يكون الحاج معظمًا لمن قصده بالحج ليتحقق بمعنى هذا الاسم (قوت القلوب في معاملة المحبوب 2/191).