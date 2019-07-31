ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء تكشف عن علامات الحج المبرور .. تعرف عليها

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:58 ص
الحج المبرور
الحج المبرور
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إنه أخبرنا أنه لا جزاء للحج إلا الجنة، مشيرة إلى أنه ورد عن السلف الصالح أن الحج المبرور له علامتين.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سئل الحسن البصري: ما علامة الحج المبرور؟ فقال: «أن يرجع العبد زاهدًا في الدنيا، راغبًا في الآخرة»، منوهة بأن الله سبحانه وتعالى شرع الحج ليأنس العبد بالتجرد والانفراد لعبادته جل وعلا.

وأضافت أن الحج تربية على معنى التعظيم لأوامر الله تعالى ونواهيه، وتربية على الدقة والضبط والجدية والإتقان، وتربية على الوحدة والاجتماع والتعاون وعيش حقيقة الأمة الواحدة، منبهة إلى أن الحج في اللغة هو القصد إلى من يعظَّم، وكانت العرب تقول: نحج إلى النعمان؛ أي نقصده تعظيمًا له وتعزيزًا، فينبغي أن يكون الحاج معظمًا لمن قصده بالحج ليتحقق بمعنى هذا الاسم (قوت القلوب في معاملة المحبوب 2/191).

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ: لا أفضل الحديث عن كهربا ومجدي قفشة ليس في فريقي.. فيديو

المؤتمر المنتظر.. مرتضى منصور يعلن عن صفقات الزمالك اليوم

صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

ننشر آخر فيديو لـ عروس المنوفية المقتولة يوم الصباحية بسبب مرض زوجها النفسي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-7-2019

الرئيس اجلسها بجانبه في مؤتمر الشباب.. أسباب وأعراض مرض منار «متحدية التجاعيد»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها