بروتوكول تعاون بين مركز التطوير الوظيفي وجمعية أصدقاء المرضى بقنا

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى فى جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، على بروتوكول تعاون بين مركز التطوير الوظيفي بالجامعة وجمعية أصدقاء المرضي بقنا.





كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ لكل من الدكتورة سناء عبد الحميد محمود بكلية الآداب والدكتور زينهم شيخون بكلية الزراعة والدكتور عبد الناصر عبد الجابر بكلية الطب وفى وظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتورة عزة أحمد صادق على بكلية التربية والدكتور أحمد محمد يوسف بكلية العلوم والدكتور محمد محمود خضر والدكتور مسعود محمود على عبادي بكلية الآداب والدكتور عبد المنعم خفاجي بكلية الزراعة والدكتور وائل سماح بكلية التربية النوعية والدكتور حسن محمد ابراهيم والدكتور أسماء محمد أحمد الصغير بكلية الطب وفى وظيفة مدرس لكل من الدكتور مارسيل محمد الصغير بكلية الآداب والدكتور سلوى خضر على بكلية التجارة والدكتور أحمد على أحمد عامر بكلية الطب.





كما وافق المجلس على منح 22 طالبا درجة الدكتوراه و 87 طالبا درجة الماجستير من مختلف كليات الجامعة وعلى منح الطلاب الناجحين درجة دبلوم الدراسات العليا فى الميكروبيولوجيا التطبيقية والكيمياء التحليلية لـ 47 طالبا وطالبة والطلاب الناجحين درجة دبلوم الدراسات العليا فى التجارة "محاسبة ومراجعة – دراسات مصرفية" لـ 66 طالب من كلية التجارة والطلاب الناجحين درجة دبلوم الدراسات العليا فى الاثار المصرية والاسلامية لـ 5 طلاب من كلية الآثار ومنح الطلاب الناجحين درجة دبلوم الدراسات العليا لـ 12 طالبامن كلية الطب البيطري.





ووافق المجلس، على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2019 درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية والليسانس فى الآداب والتربية"التعليم العام" لـ 678 طالب من كلية التربية بقنا ولـ 956 طالب درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية والليسانس فى الآداب والتربية"التعليم الاساسي – الحلقة الأولى" و لـ 313 طالبة شعبة الطفولة ولـ 38 طالبامن برنامج معلمي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية التعليم العام، كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2019 درجة البكالوريوس فى العلوم لـ 295 طالبا ومنح درجة الليسانس فى الآداب الانتساب العام " اللغة العربية – اللغة الانجليزية – اللغة الفرنسية" لـ 3 طلاب ومنح 1725 طالبا انتظام درجة الليسانس فى الآداب