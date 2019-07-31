بأمر Fifa .. الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا ويواجه الزمالك في السوبر

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي فوزه، بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الترجي التونسي هو بطل أفريقيا".



وأعلنت المحكمة الدولية الرياضية، ابطال قرار الكاف،وإعلان الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا موسم 2019، على حساب الوداد المغربي.



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إعادة مباراة الترجي والوداد بعد أحداث الفوضى التي شهدتها مباراة الإياب، واقتحام رجال الأمن لأرضية الملعب.



وشهدت المباراة أثارت جدلا ايضا بسبب تعطل تقنية الفار، مما ترتب عليه رفض لاعبي الوداد استكمال المباراة، ليعلن حكم اللقاء بكاري جاساما، الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن يواجه الترجي نظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي أحد يومي 16 أو 18 أغسطس المقبل.