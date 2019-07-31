أكاديمية مصر للطيران تبحث التدريب المشترك مع الخطوط التنزانية

استقبلت أكاديمية مصر للطيران، وفدا من شركة الخطوط التنزانية، من أجل بحث سبل التعاون المشترك لتدريب أطقم الطيارين بدولة تانزانيا بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.



ويأتي ذلك من منطلق قيام أكاديمية مصر للطيران للتدريب بدورها الإستراتيجى نحو تعزيز التعاون المشترك بينها وبين شركات الطيران بقارة أفريقيا والتوسع مع العملاء فى مجال التدريب.



وشاهد الوفد عرض تفصيلى لكافة أنشطة الاكاديمية وأحدث البرامج التدريبية من أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين التى تشمل طرازات إيرباص A330-A340-A320 وبوينج B777/ B737- 800 وكذلك أجهزة تدريب الطوارئ وتقديم الخدمة لأطقم الضيافة الجوية وسابقة الخبرة والعملاء الحاليين من أنحاء العالم.



وأبدى الوفد إعجابه الشديد بالإمكانات العالية التى توجد داخل الأكاديمية وبوجود هذا الصرح التدريبى الكبير فى مصر.