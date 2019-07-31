ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران تبحث التدريب المشترك مع الخطوط التنزانية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:51 م
أكاديمية مصر للطيران
أكاديمية مصر للطيران
نورهان خفاجي
استقبلت أكاديمية مصر للطيران، وفدا من شركة الخطوط التنزانية، من أجل بحث سبل التعاون المشترك لتدريب أطقم الطيارين بدولة تانزانيا بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

ويأتي ذلك من منطلق قيام أكاديمية مصر للطيران للتدريب بدورها الإستراتيجى نحو تعزيز التعاون المشترك بينها وبين شركات الطيران بقارة أفريقيا والتوسع مع العملاء فى مجال التدريب.

وشاهد الوفد عرض تفصيلى لكافة أنشطة الاكاديمية وأحدث البرامج التدريبية من أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين التى تشمل طرازات إيرباص A330-A340-A320 وبوينج B777/ B737- 800 وكذلك أجهزة تدريب الطوارئ وتقديم الخدمة لأطقم الضيافة الجوية وسابقة الخبرة والعملاء الحاليين من أنحاء العالم.

وأبدى الوفد إعجابه الشديد بالإمكانات العالية التى توجد داخل الأكاديمية وبوجود هذا الصرح التدريبى الكبير فى مصر.

ترشيحاتنا

العلوم الصحية ترد على قرار التعليم العالي بسحب تنسيقها

عمرها 18 سنة.. وفاة بطلة مسلسل باب الحارة فى حادث سيارة مروع بـ بيروت

مواطن يحاول ركوب الزرافة في حديقة الحيوان| فيديو

ادعم مو.. صوت لـ محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

بأمر Fifa .. الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا ويواجه الزمالك في السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها