أفضل 3 تطبيقات لتسريع وتحسين أداء جهازك الأندرويد

يصبح أي هاتف أبطأ بمرور الوقت حيث تزداد حجم الملفات الموجودة عليه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير واضح في فتح التطبيقات وتغيير الإعدادات وعمل أي شيء دون السرعة المرغوبة.





ولحسن الحظ، هناك عدد قليل من الأدوات والتطبيقات المفيدة التي تساعدك على إلغاء الترميز وإزالة الملفات المكررة وترتيب هاتفك بشكل عام لإبقائه في حالة جيدة، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني ثلاثة تطبيقات أساسية يجب عليك استخدامها لتحسين أداء هاتفك الذي يعمل بنظام "أندرويد".





1. SD Maid





يتيح لك تطبيق SD Maid الوصول إلى CorpseFinder الذي يبحث عن أجزاء من الملفات أو الدلائل ويزيلها من التطبيقات التي قمت بإلغاء تثبيتها و SystemCleaner الذي يقوم بالبحث عن أنواع الملفات المعروفة والمواقع التي يمكن حذفها دون التسبب في حدوث مشكلات؛ يمكن للمستخدمين المتقدمين وضع قواعدهم الخاصة لاستهداف الملفات و AppCleaner اللذي يحرر مساحة على هاتفك عن طريق حذف البيانات من التطبيقات التي يعتقد أنه يمكن حذفها بأمان دون فقد أي من إعدادات التطبيق وأخيرا قواعد البيانات التي تعمل على تسريع هاتفك باستخدام أمر SQL VACUUM لإطلاق صفحات فارغة دون فقد أي بيانات.





2. Greenify





يعرف تطبيق Greenify بشكل أساسي بمهاراته الأساسية، وهي توفير البطارية عن طريق إيقاف التطبيقات من استنزاف البطارية في الخلفية، وعلى الرغم من أن Android 6.0 جلب وضع Doze، الذي يوفر وظائف مماثلة، إلا أنه لم يلغي هذا التطبيق المفيد بشكل خاص.





وبخلاف التطبيقات الأخرى متعددة الإمكانات، يركز Greenify على التأكد من أن البطارية تدوم لأطول فترة ممكنة من خلال التحكم في سلوك تطبيقاتك.





3. File Commander





يتيح التطبيق تقديم خيارات للحصول على نظرة عامة حول ما يستخدم أكثر السعة التخزينية الداخلية على هاتفك، حتى تتمكن من حذف بسهولة أو نقل هذه العناصر، كما أن هناك أيضًا خيار نقل الكمبيوتر الشخصي الذي يوفر لك عنوان IP لكتابته في متصفح الكمبيوتر الشخصي ، مما يتيح لك الوصول المباشر إلى الملفات الموجودة على هاتفك عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



