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رياضة

الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:49 م
ثلاثي الجونة
ثلاثي الجونة
عمرو ابوبكر
نجح نادي الجونة في تجديد استعارة الثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار من النادي الأهلي لمدة موسم جديد.

ولعب الثلاثي أكرم وريان والجزار ضمن صفوف الجونة على سبيل الإعارة منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما أعلن نادي الجونة عن تعاقده مع عمر رضوان حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي ومحمد نجيب مدافع النادي الأهلي اليوم، الخميس، بشكل نهائي.

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