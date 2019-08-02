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محافظات

حصيلة الموجة ١٣ بقنا.. استرداد ٥٦٦٦ فدانا و٢٤٠ ألف متر للدولة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:56 ص
صدى البلد
يوسف رجب
قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا: إن المحافظة نجحت في استرداد مساحة ٥٦٦٦ فدانا تعديات بالزراعة ومساحة ٢٤٠ ألفا و ٤٨٢ مترا مربعا تعديات بالمبانى من أراضى أملاك الدولة خلال حملات الموجة ١٣ التى انطلقت يوم ٢٤ يوليو الماضي وانتهت في الأول من أغسطس الجاري. 

أوضح الهجان، بأن حملات الموجة ١٣ نجحت فى إزالة ٦٨٦ حالة تعد بجميع مدن المحافظة منها ٤٧٦ حالة تعد بالمبانى على مساحة ٢١٩ ألفا ٢٣٢ مترا مربعا و ١٦١ حالة تعد بالزراعة على مساحة ٥٦٥٦ فدانا و٤٣ حالة تعد على أملاك الآثار على مساحة "١٠ أفدنة و ١٢ قيراطا زراعة ، ١٦٨٠٠ متر مربع مبانى"، إضافة إلى ٦ حالات تعد بالمبانى على نهر النيل بإجمالي مساحة ٤٤٥٠ مترا مربعا. 

وأشار الهجان، إلى أن مدينة قفط تصدرت قائمة المدن الأكثر استردادا لأراضى الدولة على مستوى المحافظة بمساحة ٣٦٤٠ فدانا و ١٠٧ الآف و ٧٣٨ متر مربع يليها مدينة دشنا بمساحة ٨٣٤ فدانا و ٥٥٠ مترا مربعا، و مدينة قوص بمساحة ٥٩٩ فدان و ٢٣ ألف متر مربع ويليها مدينة الوقف بمساحة ٣٥٨ فدانا و ٤٧٢٥ متر مربع، ومدينة قنا بمساحة ٩٨ فدان و ٥٧٠٥ مترا مربعا يليها مدينة ابوتشت بمساحة ٤٨ فدان و ٧١ ألف متر مربع يليها مدينة نقادة بمساحة ٥١ فدانا، و مدينة فرشوط بمساحة ٣٨ فدانا و ٧٠٠٥ أمتار مربعة، وأخيرًا مدينة نجع حمادى بمساحة ١ فدانا و ٢٠ ألفا و ٤٥٠ مترا مربعا. 

وأكد الهجان، أن لجان تقنين الأراضى المشكّلة على مستوى مدن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقا للقانون إلتزامًا بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتم تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب فى أراضيهم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن ان تؤدى إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.

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