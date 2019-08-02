شاهد.. شيرين رضا تنشر صورة نادرة لها من مرحلة الشباب

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».



وظهرت شيرين رضا في الصورة خلال فترة شبابها حيث ظهرت فيها بإطلالة جميلة ومبهجة أبهرت جمهورها. وعلقت: «عاشقة الشعر القصير منذ ان كنت فى الـ20».



يعرض حاليا للفنانة شيرين رضا فيلم "الفيل الازرق 2" الذى تشارك فيه ضمن سباق أفلام عيد الأضحى.



ويشارك شيرين رضا فى بطولة الفيلم كل من كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.





