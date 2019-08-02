اكتشاف 5 مقابر أثرية جديدة في المطرية

كشفت مصادر بالآثار عن العثور على 5 مقابر أثرية جديدة وكبيرة في منطقة المطرية، وذلك في أرض تابعة لأحد المواطنين.



وقالت المصادر لـ"صدى البلد" إن المقابر الخمس بحالة جيدة، وإحداها مقبرة كبيرة جدا من المتوقع أن تحمل مفاجأة كبرى ضمن محتوياتها.



وأوضحت المصادر أن المقابر تنتمي زمنيا إلي العصر المتأخر، وذلك معظم مقابر المنطقة التي تم العثور عليها فيها، وهي منطقة عين شمس بالقرب من منطقة النعام.



وأشرت المصادر إلى أن سقف أحد المقابر يقع على عمق 7 أمتار، وتبحث الوزارة الفترة المقبلة عمل حفائر بالمنطقة لاستكمال هذا الكشف الذي متوقع أن يكون كبيرا وذو صدي واسع.